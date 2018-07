Un style une histoire : le "big band", une musique qui se crée en commun

Le groupe "The Amazing Keystone Big Band" s'est produit dans la campagne bourguignonne en interprétant un répertoire de jazz. A noter que le "big band" est né dans les années 60 avec comme tête d'affiche Duke Ellington et Glen Miller. Il s'agissait d'un nouveau son qui faisait transparaître une nouvelle énergie sur scène. Un style très mouvementé qui associe harmonie et rupture.



