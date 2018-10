Un tableau de Banksy s’autodétruit en pleine vente aux enchères

C'est une histoire incroyable. L'œuvre de l'artiste Banksy intitulé "la fille au ballon" a été volontairement lacéré lors d'une vente aux enchères. Ce tableau, qui inspire l'innocence, a créé l'effroi et la stupeur du public et de l'acheteur. Cet évènement totalement inattendu s'est produit alors que l'œuvre venait d'être adjugée à près de 1,2 million d'euros.



