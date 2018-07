"Un violon sur le sable", le rendez-vous estival de Royan

Sur la plage de la Grande Conche à Royan, de nombreuses personnes sont venues réserver une place cinq heures avant le début du concert en plein air. En effet, près de 50 000 hommes, femmes et enfants ont assisté au spectacle gratuit "Un violon sur le sable". Un rendez-vous des vacanciers qui apprécient les accords rythmés des violons. Par ailleurs, à la tombée de la nuit, l'ambiance sur la plage fut magique avec des notes classiques qui ont su charmer un public émerveillé.



