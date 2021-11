Une ado "traumatisée" après avoir vu "The Ring" en classe : ses parents attaquent l’Éducation nationale

Les faits remontent au 1er avril 2019 et n'ont rien d'un canular. Dans le cadre d’un travail sur le cinéma fantastique, un professeur de français d’un collège du Rhône a montré à ses élèves de 4e le film The Ring de Gore Verbinski avec l’actrice Naomi Watts. Dans ce remake du classique japonais du même nom, une cassette vidéo maudite tue tous ceux qui la visionnent.

Les plaignants, qui réclament à l’Éducation nationale le versement de 11.000 euros de dommages et intérêts, affirment que leur fille n’a ensuite "plus pu regarder la télé seule", rapporte l'AFP. D'après eux, elle "est restée enfermée chez elle" et a vécu "une fin de collège très dure", avec attaques de panique et isolement social.

Suivi médical et psychologique, séances d'hypnose… l'adolescente était "en état de stress post-traumatique tout à fait caractéristique", selon un certificat médical produit par l’avocat. Lors de l’audience, ce dernier a rappelé que le film avait été interdit en salles aux moins de 12 ans et qu’il avait ensuite été déconseillé aux moins de 16 ans pour sa diffusion télévisuelle.