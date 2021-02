Une enquête pour viols ouverte contre Patrick Poivre d'Arvor

Nos confrères du Parisien révèlent ce jeudi 18 février qu'une enquête judiciaire pour "viols" a été ouverte cette semaine contre l'ancien présentateur du 20H de TF1 Patrick Poivre d'Arvor, suite à une plainte déposée par l'écrivaine Florence Porcel, âgée de 37 ans. Une information confirmée par l'AFP. L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la PJ parisienne. La jeune femme affirme avoir été violée par le journaliste à deux reprises, en 2004 et 2009, "dans un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir", écrit le quotidien .

L'écrivaine explique qu'à l'époque, elle ne prend pas conscience d'avoir été victime d'un viol, enfermée dans un mécanisme d'emprise psychologique vis-à-vis d'un homme qu'elle admire et alors qu'elle se sent isolée socialement, suite à de multiples hospitalisations pour soigner une tumeur au cerveau. Par la suite, elle continuera à échanger avec lui, et aura une nouvelle relation sexuelle avec lui, cette fois consentie.

En 2009, elle sollicite une nouvelle fois le journaliste pour une interview, dans le cadre de l'écriture de son mémoire de master. Patrick Poivre d'Arvor ne présente plus le 20H mais travaille pour la société de production A Prime Group, à Boulogne-Billancourt. Après avoir cherché à embrasser l'étudiante dans son bureau, qui l'aurait repoussé, il l'aurait contrainte à une fellation non protégée.

Patrick Poivre d'Arvor, "récuse fermement" les accusations "absurdes et mensongères" de viol portées à son encontre, indique ce jeudi son avocat Me François Binet dans un communiqué à l'AFP. Il est "révolté par la manière dont on cherche à l'instrumentaliser pour assurer la promotion d'un roman", poursuit-il, précisant que l'ancien présentateur était prêt à être entendu par les enquêteurs, et comptait déposer plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre Florence Porcel.