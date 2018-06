Une fondation dédiée à l'art contemporain ouvre ses portes à Toulon

La fondation Carmignac est un lieu surprenant. Elle est implantée sur l'île de Porquerolles, sous une ferme viticole. Sa surface totale est de 2 000 mètres carrés. L'intérieur est inondé de lumière grâce à un bassin en verre. Pour plus de surprises, on vous laisse découvrir la suite en images.



