Une foule d'admirateurs a assisté aux obsèques de Paul Bocuse

Les obsèques de Paul Bocuse, également connu sous le nom du "pape de la gastronomie française" ou encore de "Monsieur Paul", se sont tenues dans la matinée de ce vendredi 26 janvier 2018 à Lyon. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un parterre de grands chefs et d'une foule d'admirateurs qui reconnaissaient en lui l'ambassadeur de l’excellence à la française.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.