"Une liberté ultime et souveraine" : Line Renaud appelle les députés à légaliser l'euthanasie

L’Assemblée nationale doit examiner à partir du jeudi 8 avril ce texte "donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie", présenté par le député Olivier Falorni, du groupe Libertés et Territoires. Il a cependant peu de chance d’être adopté en première lecture, puisque quelques 3.000 amendements ont été déposés, la plupart par les députés LR qui y sont farouchement opposés.

Ayant vécu libre et digne, je ne peux imaginer mourir enchaînée et contrainte - Line Renaud

"Le 8 avril, vous aurez à examiner un texte très important. Capital même! Capital parce qu'il touche à notre bien le plus précieux, la liberté", écrit Line Renaud. "Notre liberté ultime et souveraine. Celle de mourir dans la dignité ! Ayant vécu libre et digne, je ne peux imaginer mourir enchaînée et contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort."