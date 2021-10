Une semaine après son hospitalisation express, Elizabeth II est déjà de retour au travail

On ne l'avait plus vue depuis le 19 octobre. Et d'après les premières photos publiées par la presse britannique, Elizabeth II a l'air de bien se porter. Toute de jaune de vêtue, la reine d'Angleterre est apparue souriante sur l'écran devant lequel se tenaient les nouveaux ambassadeurs de Corée du Sud et de Suisse.

Au repos forcé au château de Windsor, la souveraine de 95 ans les a reçus virtuellement lors de deux audiences distinctes ce mardi 26 octobre. Des visites confirmées par Buckingham Palace dans un communiqué précisant que les épouses des deux hommes étaient également présentes.