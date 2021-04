Une tribu du Vanuatu le vénérait comme un dieu : "L’esprit du prince Philip continue de vivre"

Alors que la Royaume-Uni a débuté une semaine de deuil, les villageois du Vanuatu ont organisé leur propre cérémonie d’hommages. L’AFP rapporte que les anciens se sont retrouvés ce lundi 12 avril sous un drapeau britannique en berne. "Le lien entre les habitants de l’île de Tanna et le peuple anglais est très fort. Nous envoyons nos condoléances à la famille royale et au peuple anglais", a déclaré un l’un d’eux cité par la BBC . Les prochaines semaines devraient être marquées par des danses rituelles, un défilé et une mise en avant des souvenirs du défunt pour saluer sa mémoire. Le prince Philip lui-même a contribué à cette collection d’objets à son image, faisant parvenir à la tribu au fil des ans des photos de lui. Il avait même reçu cinq villageois au château de Windsor en 2007.

Né dans les années 1960 pour les uns, dans les années 1970 pour les autres, le Prince Philip Movement a pris une autre dimension lors de la visite du couple royal dans la région en 1974. Pour expliquer cette improbable déification du duc, les anthropologues sont allés piocher dans les légendes locales. L’une d’elle raconte qu’un esprit a quitté une montagne voisine, s'est envolé pour un pays lointain et a épousé la femme la plus puissante du monde. Un esprit qu’aurait donc incarné le prince Philip, marié à celle qui dirige le Commonwealth. "C’est le parcours d’un héros, une personne qui a démarré une quête et a littéralement remporté la princesse et le royaume", souligne un spécialiste auprès de la BBC.