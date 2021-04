"Une vie exemplaire" : après la mort du prince Philip, les hommages des leaders de la planète

HOMMAGES - Duc d'Édimbourg et époux de la reine Elizabeth II, le prince Philip est mort ce vendredi à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Suscitant une succession de témoignages dithyrambiques à son égard de la part des leaders internationaux.

Mari de la reine d'Angleterre Elizabeth II, figure de premier plan de la famille royale britannique pendant près de 70 ans, le prince Philip est mort vendredi 9 avril à 99 ans au château de Windsor. Son décès à peine annoncé, les grands de ce monde ont multiplié les prises de parole pour rendre hommage à ce pilier de la monarchie britannique.

Au Royaume-Uni

Le chef du gouvernement Britannique, Boris Johnson, a été le premier à s'exprimer devant le 10 Downing Street : "Nous sommes en deuil... La nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaire du prince Philip, duc d'Édimbourg." Son lointain prédécesseur, l'ex-Premier ministre travailliste Tony Blair, a été plus loin. Le prince, assure-t-il,"sera naturellement particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d'années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage", qui "était souvent en avance sur son temps". La Première ministre écossaise, l'indépendantiste Nicola Sturgeon, s'est, elle, dite très "attristée" par cette nouvelle, adressant

Commonwealth

Dans un communiqué, le Premier ministre australien Scott Morrison a salué un homme qui "incarnait une génération qu'on ne reverra jamais". De son côté, son homologue indien Narendra Modi évoque "une carrière remarquable dans l'armée" et un homme "au premier plan dans beaucoup d'initiatives sociales".

De son côté, Justin Trudeau a rendu hommage à "un homme de conviction et de principes, animé par son sens du devoir envers les autres", et a affirmé son soutien à la famille royale. Le Premier ministre canadien a également souligné la "relation spéciale" que le prince Philip entretenait une "avec les Forces armées canadiennes." Le couple royal s'était rendu plusieurs fois au Canada, notamment en 1959, où il avait passé 45 jours au Canada pour visiter l'ensemble des provinces du pays. La dernière visite officielle du prince Philip et de la souveraine au Canada remontait à 2010. Il était ensuite revenu seul, trois ans plus tard, pour recevoir les insignes de compagnon de l'Ordre du Canada. À Ottawa, le drapeau canadien de la tour de la Paix, bâtie sur la façade du Parlement, était en berne après l'annonce du décès du prince Philip. Son carillon a retenti 99 fois pour lui rendre hommage.

À l'international

Emmanuel Macron a exprimé ses condoléances à la Reine Elizabeth II et a rendu hommage à au prince Philip "qui a vécu une vie exemplaire, dictée par sa bravoure, son sens du devoir et son engagement auprès des jeunes et de la nature." De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, avait salué, un peu plus tôt au nom de la France, "le destin européen et britannique d'un homme qui fut, non sans panache, le contemporain d'un siècle d'épreuves et d'espoirs pour notre continent" et s'associe "à la peine de ses amis d'Outre-Manche."

L'ancien président américain George W. Bush a quant à lui rendu hommage au prince, affirmant qu'il "représentait le Royaume-Uni avec dignité". "Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s'est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne" britannique, a estimé l'ancien président dans un communiqué. L'actuel locataire de la Maison Blanche Joe Biden a, lui, salué "les décennies d'action dévouée" du défunt. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a présenté vendredi ses "plus sincères condoléances" à la reine Elizabeth II après le décès de son époux qui sera "très regretté en Israël". Le prince Philip avait été le premier membre de la famille royale britannique à se rendre en Israël, en 1994, dans le cadre d'une visite privée. Pendant ce déplacement, il avait reçu le titre de "Juste parmi les Nations", l'une des plus hautes distinctions d'Israël, décernée à sa mère à titre posthume pour avoir sauvé une famille juive des griffes des nazis durant la Seconde Guerre mondiale.

