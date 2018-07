"Unsolved", la série à voir sur Netflix

La nouvelle série de la plateforme de vidéo à la demande Netflix, "Unsolved", retrace une histoire vraie d'il y a plus de 20 ans en dix épisodes de 50 minutes et sur trois temporalités. Elle relance une affaire qui a défrayé la chronique : les meurtres à quelques mois d'intervalle de Tupac (1996) et de Notorious B.I.G. (1997), deux stars du rap assassinées de manières quasi-similaires. L'histoire se suit et se vit comme un thriller, la rendant intéressante pour tous les cinéphiles, fans de rap ou non. Par ailleurs, le film "City of Lies", avec Johnny Depp, qui sortira en novembre prochain, porte sur le même thème.



