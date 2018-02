Carnaval de la Nouvelle-Orléans, là où la fête ne s'arrête jamais !

La particularité des chars durant ce carnaval américain est qu'ils offrent à la foule tout un tas de babioles : de fausses pièces d'or et des colliers de perles par milliers. Et après la parade, les "fêtards" venus de tous le pays et du monde entier se retrouvent sur la célèbre Bourbon Street. Juste pour participer à la fête, les couche-tard sont devenus des lève-tôt. L'audace et la créativité n'ont aucune limite. Tout le monde est déguisé, et personne n'est jugé. L'ambiance est festive et bon enfant, surtout lors de la remise des prix des meilleurs déguisements.