Nicolas Bedos, Grand Corps Malade, Gérard Jugnot… 200 stars appellent les Français à se faire vacciner

"L'idée m'est venue le 29 décembre, à la suite de l'appel de 200 maires à se faire vacciner", explique ce dernier. "Je travaille en Alsace. J'ai été malade au début de l'épidémie, j'ai des proches qui sont décédés. On ne peut plus se contenter d'attendre ce que va faire ou ne pas faire le gouvernement. Il faut s'emparer de notre destin (...) Je crois que tout le monde est persuadé que si nous ne faisons rien, nous n'allons jamais nous en sortir".

Alors que plus de la moitié des Français se disent hostiles à la vaccination contre le Covid-19, 200 personnalités du monde du spectacle lancent un plaidoyer en sa faveur dans les colonnes du Parisien. "Pour faire un pas décisif dans la maîtrise de la pandémie, et ce, sans aucune hésitation, nous nous engageons à nous faire vacciner dès que cela sera possible", écrivent les stars dans ce texte dont l’initiative revient au metteur en scène de théâtre Stanislas Nordey.

"J’ai confiance en la médecine", affirme pour sa part Gérard Jugnot. "Et surtout j’ai envie de sortir ce marasme. Pour l’instant, le vaccin est la seule solution pour retrouver une vie normale. Je ne suis ni médecin, ni spécialiste, mais je suis un citoyen informé. Le conseil scientifique a donné son feu vert, je ne me pose donc pas la question."

Parmi les signataires, on trouve les comédiens Daniel Auteil, Gérard Jugnot, Julie Gayet, Arielle Dombasle, Macha Méril et Zabou Breitman, le réalisateur Nicolas Bedos, l’animateur Nagui ou encore le chanteur Grand Corps Malade. La liste complète est disponible sur le site du Parisien .

Même son de cloche du côté de Nagui. "Ayant moi-même eu le Covid et sachant l'inconfort, la faiblesse, la douleur et la souffrance, mais aussi la chance que j'ai eue de ne pas avoir une forme grave, je n'hésite pas une seule seconde à vouloir me faire vacciner et à vouloir donner l'exemple", assure l'animateur de France 2.