Victime d'usurpation d'identité sur Twitter, Miss France 2021 exprime son mécontentement

“Je me suis levée ce matin en voyant qu'il y avait un compte Twitter à mon nom", a expliqué Miss France 2021 en story sur Instagram. "Je sais qu'il y a beaucoup de comptes de fans et je vous en remercie parce que vous êtes hyper gentils. Je regarde toutes vos publications et ça me fait extrêmement chaud au cœur. Sur le fond, c’était hyper gentil de créer un compte Twitter. Par contre, lorsque l’on commence à parler en mon nom, sur des faits divers (...) et qu’il ne s’agit pas de moi, ça commence à me poser un petit problème”, a-t-elle déclaré en demandant de signaler ce fameux compte.

"Moi je n'ai aucun compte Twitter, je n'en ai pas du tout, donc vous ne me retrouverez jamais sur Twitter", a rappelé la jeune femme qui a montré la marche à marche à suivre pour signaler le faux-compte créé en décembre 2020 qui comptabilisait près de 6 000 abonnés. "Je vous remercie et surtout on se retrouve pour de merveilleuses choses !", conclut la reine de beauté dont le message a été entendu puisque, selon nos constatations, le compte n'est désormais plus actif. Les comptes officiels de la jeune femme qui a succédé à Clémence Botino sont @amandinepetitoff et @missfranceoff.

Malgré cette petite mésaventure, Amandine Petit garde le sourire. Comme elle nous l'a expliqué au lendemain de son élection, elle promet une année "qui sera pétillante, une année de joie de vivre lors de laquelle il faudra ne véhiculer que des bonnes ondes, de belles valeurs tout en soutenant la recherche médicale. Parce qu'on n’est pas là non plus que pour rire et pour sourire, c'est évident", a-t-elle confié. "Ensemble, on arrivera à porter haut et fort ces belles paroles. Mais le maître-mot de mon année, ce sera la simplicité, l'authenticité. Et garder toujours le sourire".