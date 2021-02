Victoires de la Musique 2021 : Pomme appelle les femmes à "renverser les codes"

Pomme trace sa route. Et elle a des choses à dire. Après avoir remporté la Victoire de la révélation l'an dernier, la chanteuse de 24 ans a remporté vendredi celle de l'artiste féminine de l'année. En recevant son prix à la Seine Musicale, la jeune femme a souhaité au micro une "industrie (musicale) plus safe pour les femmes", en espérant que ces dernières puissent "renverser les codes" du milieu. Un discours en phase avec la lettre ouverte et l'interview publiées quelques heures plus tôt sur le site Mediapart pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qui gangrènent l’industrie musicale, dans le sillage du mouvement #MusicToo.

"De mes 15 à mes 17 ans, j’ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque évidemment. J’ai été l’objet de quelqu’un, façonnée selon ses fantasmes et déviances psychologiques", explique la chanteuse de 24 ans, qui qualifie son "arrivée dans l’industrie de la musique" de "traumatisante".

La jeune artiste, qui fait partie des 690 femmes ayant signé le manifeste contre le sexisme dans le secteur musical publié dans les colonnes de Télérama le 16 avril 2019, a décidé de faire entendre sa voix "pour que la vérité et la justice se fassent entendre". "Je vais redire les choses. Que ça fasse plus de bruit aujourd’hui".