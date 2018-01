Victoria Abril, Francis Huster, Pierre Arditi... Les comédiens à ne pas manquer au théâtre en ce début d'année

Le succès a été tel l'an dernier que Guillaume de Tonquédec et Claire Keim repartent dans l'Amérique des années 50. Lui incarne un employé de bureau qui prête son appartement à son supérieur pour qu'il y amène sa maîtresse. Elle est la maîtresse du patron, dont est fou amoureux l'employé. Entre l'amour et sa carrière, quel choix va-t-il faire ? La pièce a été nommée six fois aux Molières l’an dernier. Un argument de plus pour se ruer sur les 40 dernières représentations.