VIDÉO - 45 ans après sa création, Goldorak revient pour une expo à la Maison de la Culture du Japon à Paris

Bienvenue dans les années 70 avec les images ternies par le temps. Goldorak est l'un des robots les plus populaires dans le monde. Lorsque Goldorak arrive en France le 3 juillet 1978, il bouleverse les programmes jeunesse de la télévision. Car, quand Goldorak arrive à la télévision, ça change tout. Avant lui, c'étaient des choses éducatives ou vraiment gentilles. La référence, c'est Walt Disney pour les dessins animés. Mais Goldorak, c'est une histoire d'envahisseurs et un petit peu de guerres.

Créé quelques années plus tôt par Go Nagai et Toei Animation, Goldorak (UFO Robot Grendizer, en version originale) apporte un vent nouveau à la télévision. Le public français découvre alors tout un pan de la pop culture japonaise. Dévoilant des affiches, des hologrammes et des objets en tout genre, une exposition à la Maison de la Culture du Japon raconte son histoire et celle de son propriétaire Actarus.