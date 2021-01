80 ans du Capitaine Haddock : l’étude qui prouve que le meilleur ami de Tintin est increvable

Il fête ses 80 printemps cette année, et n'a pas pris une ride. Et pour cause : malgré son addiction au whisky et à la pipe, le Capitaine Haddock, que Tintin a rencontré pour la première fois dans Le Crabe aux pinces d'or en janvier 1941, serait increvable selon la science.

Cinq chercheurs en génétique moléculaire et en infectiologie, quatre Français et un Britannique, avaient en effet publié en 2016 une étude sur la santé du populaire loup de mer dans la revue scientifique La Presse Médicale. Et leurs conclusions étaient formelles : le marin bourru et soupe au lait, mais au grand cœur, a une santé de fer.