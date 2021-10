À la découverte du monde poétique de l'art miniature

Dans le monde de Pierre Javelle, tout se joue à quelques millimètres, un art de la précision qui ne tolère aucun moment de distraction. Le photographe, co-créateur des Minimiams avec Akiko Ida, plonge ses personnages miniatures dans un décor toujours gourmand. Il bouscule l'échelle du monde réel et ça n'est pas un jeu d'enfants. "C'est un jeu d'adulte parce que ça s'apparente en fait à un travail de metteur en scène. On a des acteurs, on a une lumière, on a un plateau avec des objets et on doit raconter une histoire avec tout ça", précise-t-il. Et voici le scénario du jour. "Ce sont des gonfleurs de citrouille. Ce sont des personnages qui ont des citrouilles et qui essaient de les gonfler pour leur donner une dimension surnaturelle", poursuit-il.