VIDÉO- A Montréal, les lumières de la ville soignent le moral

Dans la grisaille de l'hiver, le moral en berne à cause du Covid et du confinement, comment faire pour trouver un peu de réconfort ? Le festival "Luminothérapie, coeur battant" en cours à Montréal est peut-être LA solution. Car la onzième édition de cet événement prend un sens particulier cette année . La pandémie et la fermeture des restaurants, bars et autres lieux de culture s'ajoutent au manque de lumière et au froid habituels au Canada.

"On a voulu faire un parcours enveloppant, réconfortant", explique Catherine Girard Lantagne, directrice par intérim de la programmation du Partenariat du Quartier des spectacles. "Un parcours réconfortant, c'est un parcours avec une musique qui est douce, des sons de piano, avec une petite neige qui tombe, avec des œuvres comme ça, à travers lesquelles on déambule, où l'on se prend en photo", précise-t-elle.