VIDÉO - "Après ce comeback, on disparaîtra à nouveau !": Björn et Benny de ABBA se confient

C'est un show unique en son genre que les deux musiciens ont conçu avec les chanteuses Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad. "Il y aura quatre avatars grandeur nature sur scène à côté des musiciens", raconte Björn. "Un caméraman courra autour pour faire des gros plans que vous verrez des écrans géants. Le plus grand fait 10 mètres sur 30 !"

Les fans n'en croient toujours pas leurs yeux. 40 ans après leur dernier album studio, les membres de ABBA se sont retrouvés pour un nouveau disque intitulé Voyage, qui est également le nom du spectacle virtuel qui sera joué l’an prochain. "C'est un comeback, mais un comeback très inhabituel !", avoue Björn Ulvaeus aux caméras de TF1. "On était dans le coin, mais on n'avait fait de musique ensemble depuis 40 ans", précise son compère Benny Andersson.

Les quatre icônes suédoises de la pop music ont-ils d'autres projets par la suite ? Rien n'est moins sûr. "C'est un comeback pour un moment", lance Benny. "Et après on disparaîtra à nouveau", ajoute le septuagénaire, un brin énigmatique. Le plus tard possible, alors !