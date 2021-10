Accordéon : un instrument regonflé à bloc

Remettre l'accordéon au goût du jour, Yvette Horner l'avait tenté. Par exemple avec un groupe de hip-hop en 1991. Trente ans plus tard, l'accordéon est toujours là où on ne l'attend pas. Depuis le reggae jusqu'à des sonorités plus rock. Un instrument caméléon, dont est tombé amoureux Maxime Barbaud, réparateur et accordeur en Gironde.