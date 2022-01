VIDÉO - "Adieu monsieur Haffmann" : on dit beaucoup de bien du film avec Daniel Auteuil et Gilles Lellouche

Sortie mercredi dans les salles, "Adieu monsieur Haffman", le nouveau film réalisé par Fred Cavayé séduit déjà les spectateurs. Pour sa première séance de 14 h à Paris et sa région, il affichait déjà 2 841 entrées. Au box-office de la journée en France, il prend la troisième place derrière le nouveau "Scream" et l’inusable "Spider-Man : No Way Home".

Bien avant sa sortie, les premiers journalistes à avoir vu le film semblaient enthousiastes et conquis : "Intense et émouvant" selon Le Point, "Un thriller prenant de bout en bout" pour Le Figaro, "Une reconstitution historique impressionnante" estime Le Parisien ou encore "Vibrant, fort et splendide" pour Chérie FM. Les deux têtes d’affiche Daniel Auteuil et Gilles Lellouche ne sont pas en reste : "Auteuil-Lellouche : un duo-duel haletant" pour RTL.