Affaire Alec Baldwin : l'assistant réalisateur au centre de l'enquête

Alec Baldwin était assis sur un banc du décor. Il répétait seul la scène à venir. Celle où il devait manier une arme et la pointer vers la caméra. À quelques mètres de là, le réalisateur et sa directrice de la photographie préparent les écrans de contrôle, les caméras. Quand soudain, une forte explosion. Il est blessé et saigne. À côté de lui, Halyna Hutchins est touché au ventre. Elle décédera quelques heures plus tard après avoir été transféré à l'hôpital.