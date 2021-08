Liseron Boudoul, portrait d'une journaliste dans l’enfer de Kaboul

C'est la première journaliste française à être entrée dans Kaboul. Grand reporter pour TF1, Liseron Boudoul couvre actuellement avec Romain Reverdy les évènements dramatiques qui secouent l'Afghanistan, retombé entre les mains des Talibans. Spécialiste des terrains dangereux, la reporter de guerre fait partie des correspondantes de guerre françaises les plus aguerries. Elle a d'ailleurs partagé son expérience en 2019 en publiant un livre intitulé Elles risquent leur vie avec Anne-Claire Coudray, Anne Barrier, Marine Jacquemin et Patricia Allémonière.

Epaulée à la caméra par Romain Reverdy, jeune journaliste qui a fait ses armes en Colombie et qui a rejoint TF1 il y a un an, Liseron Boudoul est l’une des rares journalistes occidentales encore présentes sur place. Passionnée du terrain, Liseron Boudoul a toujours voulu être journaliste. Diplômée de Sciences Po, c'est tout naturellement qu'elle opte pour la politique. Elle fait ses armes à la radio à RFI puis à France Inter avant d'intégrer la rédaction de LCI. Elle est ensuite engagée au service des informations générales de TF1 où elle se penche sur les problèmes de la violence dans les banlieues.

En février 2018, elle obtient le prix Grand Reporter lors de cérémonie des Lauriers de la radio et de la télévision pour ses reportages en Irak et en Syrie. Toujours prête à partir à l'autre bout du monde – ses proches racontent qu'elle a toujours deux valises prêtes pour partir, une chez elle, une à la rédaction de TF1 – Liseron Boudoul a frôlé la mort à plusieurs reprises. Mais cela n'a jamais altéré sa soif d'informer et de donner la parole à des femmes et des hommes qui ne l'ont plus, sans jamais tomber dans les travers de la mise en scène.