VIDÉO – "J'ai été propulsée là-dedans comme un spermatozoïde !" : Al.Hy revient dans "The Voice All Stars"

Dans un monde parfait, Al.Hy aurait remporté la première saison de "The Voice" en 2011. Timbre rocailleux, sensibilité à fleur de peau, choix de chansons parfaits, coachs unanimes… Les téléspectateurs de TF1 en ont décidé autrement, lui préférant Stephan Rizon en finale. Et malgré un premier opus réussi paru trois ans plus tard, l’excellent Alphabête, la protégée de Jenifer a peu à peu disparu des radars, malgré une poignée de singles publiés ici et là.

Au début de l’été, c’est elle qui, la première, s’est produite pour les journalistes venus découvrir les premières images de l’édition all stars du programme à la Seine Musicale. Dans la pénombre, assise derrière un grand piano, elle a interprété le tube "What’s Up ?" de 4 Non Blondes comme lors de cette fameuse audition à l’aveugle où elle avait fait se retourner les quatre coaches… Dix ans plus tard, impossible de ne pas avoir les poils qui se dressent sur les bras, encore une fois.