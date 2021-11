"Aline" : Valérie Lemercier célèbre Céline Dion

C'est l'histoire d'Aline Dieu, une chanteuse devenue star internationale. Dès son plus jeune âge Aline est entourée de l'amour de ses parents, de ses treize frères et sœurs et de son mari producteur. Sous les traits d'Aline, c'est de Céline Dion qu'il s'agit. L'occasion pour les fans de redécouvrir dans ce film ses plus belles chansons comme lors de cette projection. "J'aimais tout, l'actrice, la mise en scène. C'est une belle histoire" ; "Les chansons étaient incroyables et l'actrice était géniale" ; "Elle a fait en sorte de respecter son style aussi bien physiquement qu'au niveau de la coiffure, des vêtements, du comportement", lancent ces spectatrices.