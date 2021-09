Amanda Lear de retour sur les planches

Amanda Lear, autrefois chanteuse, peintre et star de la télévision, incarne une actrice vieillissante et son angoisse de disparaître. Un rôle qu'elle joue avec élégance et un humour franc qui lui est propre. "J'en rêvais. J'ai dit quand est-ce qu'on va enfin me proposer un rôle dramatique qui change complètement ? C'est un personnage qui est assez pathétique, et ça m'intéresse", confie la comédienne.