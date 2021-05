Amandine Petit aux portes du top 10 de Miss Univers : "C’est un résultat assez incroyable"

Le concours a pris fin depuis un peu plus d'une heure quand le téléphone sonne. Il est 0h30 en Floride - 6h30 à Paris - et Amandine Petit retrouve à peine Sylvie Tellier. Miss France 2021 vient de clore un chapitre aussi bref qu'intense de sa vie de reine de beauté. Candidate au très exigeant concours Miss Univers cinq mois seulement après avoir été couronnée en France, la Normande de 23 ans s'est distinguée parmi les 74 prétendantes au titre de de cette année.

L'aventure Miss Univers m'a permis de me forger un caractère peut-être un peu plus rude - Amandine Petit

On vous a vue très active sur les réseaux sociaux, pleine d’assurance et de bonne humeur pendant toute la préparation que vous avez fait vivre à vos abonnés. C’est une Amandine transformée qui reprendra son règne de Miss France dès cette semaine ?

Je dirais beaucoup de partage, un mélange de cultures, de très bonnes affinités et de belles amitiés, notamment avec ma colocataire Angele Kossinda, Miss Cameroun. J’ai appris à connaître les autres pays et mon anglais a aussi beaucoup progressé parce que je n’avais pas le choix. J’arrive à le parler un peu mieux maintenant (elle rit).

(Elle rit). Effectivement, ça fait extrêmement plaisir. C’est vrai que c’est un résultat assez incroyable avec beaucoup de travail derrière, une belle préparation. S’imaginer avoir un tel parcours seulement cinq mois après avoir été élue Miss France et un changement de vie aussi radical, c’est fou. Il y a encore quelques mois, j’étais chez moi en tant qu’étudiante. Me retrouver au concours de Miss Univers, c’est assez incroyable.

Cette "aventure hors du commun" vous a-t-elle changée sur le plan personnel ?

Elle m’a permis de prendre encore plus confiance en moi, de me débrouiller et de me forger un caractère peut-être un peu plus rude. Il a fallu que je prenne l’avion toute seule par exemple. Ici, il y avait plusieurs pays en compétition, uniquement des filles. Il y avait une très bonne ambiance mais on reste dans un concours, et un concours de beauté qui plus est. Il faut savoir s’imposer et faire sa place tout en restant soi-même. Il faut toujours continuer à y croire. Quand vous êtes face à 73 candidates aussi belles les unes que les autres, réussir à avoir confiance en soi jusqu’au bout ce n’est pas facile.

Un mot sur Andrea Meza, la nouvelle Miss Univers venue du Mexique ? C’était l’une de vos camarades ?

On était toutes camarades mais elle faisait partie des personnes avec qui je pouvais rigoler et danser. Après, il y avait la barrière de la langue parce qu’elle parlait majoritairement espagnol et quand elle utilisait l’anglais je ne comprenais pas nécessairement tout ce qu’elle me disait. Elle fera une très bonne Miss Univers.

Le retour en France, c’est pour mardi. Vous irez fêter votre top 21 auprès de vos proches à Bourguébus ?

Oui, évidemment j’y retournerai ! D’ailleurs, il faut que je retourne préparer mes valises parce que je pars dans très peu de temps. Je vais pouvoir rentrer chez moi à Paris et retrouver ensuite mes proches pour leur raconter cette belle aventure.