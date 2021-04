VIDÉO - Amandine Petit en route pour Miss Univers : "C’est tous ensemble qu’on ira chercher cette couronne !"

"I try my english every day !", promet Amandine Petit dans la langue de Shakespeare. Après le titre de Miss Normandie, puis celui de Miss France en décembre dernier au Puy du Fou, la jeune femme va tenter de décrocher celui de Miss Univers, le 16 mai prochain en Floride, cinq après Iris Mittenaere. Une élection qu’elle travaille d’arrache-pied entre cours d’anglais donc, mais aussi tutos make-up pour se préparer elle-même le jour J… Sans oublier les fans, avec lesquels elle dialogue au quotidien sur les réseaux sociaux. Une responsabilité supplémentaire à l’ère du Covid ?

"La responsabilité supplémentaire, elle est dans le fait de se dire que la vie continue, tout de même. Et le fait d’être Miss France, c’est aussi de montrer toute cette partie paillettes, toute cette partie étincelante de la vie d’une Miss France", explique Amandine dans l’interview ci-dessus. "C’est ce que toutes les Miss ont pu vivre avant moi. Et c’est le sujet sur lequel je dois accentuer encore plus. Parce que je pense que c’est une parenthèse enchantée qui permet de faire du bien."