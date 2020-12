VIDÉO - Amandine Petit, Miss France 2021 : "Je suis là pour véhiculer de la bonne humeur"

C’était beaucoup d'émotion. Au début, on ne s’est pas dit grand-chose. On a pleuré plus qu'on a parlé. Mais elle était très, très fière de moi et de mon parcours. Quand je l’ai vue hier, elle m'a regardée avec des yeux pleins d'étoiles et cette émotion-là est incroyable.

C'est une part de la Normandie effectivement. Comme vous avez pu le voir avec le costume régional, on a été hyper conquérant. Je représentais toute la Normandie avec toute cette force que j'ai pu emmener avec moi. Le costume était merveilleux. "Big up" au couturier qui me l’a fait. Mais c'est aussi tout le soutien que j'ai pu recevoir. Il n'était pas qu’en Normandie puisque si j'ai été élue Miss France, c’est grâce à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Merci à vous parce que cette phrase sortait du fond du cœur. J’ai reçu des messages de soutien pendant toute la période de préparation. Et franchement si j'ai gardé cette positivité pendant tout ce temps qui n’est pas forcément toujours facile, c’est bien grâce à vous.

Ça va très, très bien. Je pense que ça ne pourrait pas aller aussi bien qu'actuellement. Honnêtement, je suis encore sur un petit nuage. C'est merveilleux ce qui m'arrive. Et alors pour mes pieds, je vous avoue que je pense les avoir laissés dans un coin au Puy du Fou. Il va falloir qu'ils se remettent de leurs émotions. J'ai des cloques partout. Je ne vais pas vous mentir, ils sont encore un peu engourdis. Mais voilà, on a rechaussé les talons dès aujourd'hui. On tient le coup.

Il s’appelle Oslo et non, il ne participera pas à l'aventure Miss France avec moi pour le moment. Il a ses repères là où il habite, donc je ne vais pas le changer d'environnement. Par contre, je serai ravie de le retrouver. Je pense qu'il ne se rend pas compte, mais j'imagine qu'il était derrière l'écran quand même pour me soutenir. Je ne suis pas sûre qu'il ait voté en revanche (rires).

Complètement, ça véhicule tout à fait ça. Depuis samedi, mon quotidien est incroyable. Qui n'a jamais rêvé d'arriver comme moi hier (dimanche, ndlr) dans un palace magnifique, avec une garde-robe et un stylisme merveilleux, coiffeur et maquilleur aux petits soins? Ambassadrice du bonheur, je suis là pour ça. Je suis là pour vous véhiculer toute cette bonne humeur. J'espère que j'y arriverai et qu’on gardera cette positivité pendant toute l'année 2021.

Oui, je dirais ça aussi. Moi, je l'appelle ma grande sœur parce que très honnêtement, c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. Elle m'a fait faire mes premiers pas au sein de Miss Normandie. Elle m'avait inscrite il y a cinq ans et sans elle, je ne suis pas sûre que j'aurais eu l'audace de me présenter. Donc, je ne la remercierai jamais assez.

C'est une année qui sera pétillante, une année de joie de vivre lors de laquelle il faudra ne véhiculer que des bonnes ondes, de belles valeurs tout en soutenant la recherche médicale. Parce qu'on n’est pas là non plus que pour rire et pour sourire, c'est évident. Mais on peut tout faire. C'est un tout en un, une globalité. Ensemble, on arrivera à porter haut et fort ces belles paroles. Mais le maître-mot de mon année, ce sera la simplicité, l'authenticité. Et garder toujours le sourire.

C'est une pause, un petit peu de vacances et ensuite on se retrouve pour sillonner les routes de France. Pour le moment, je n'ai pas mon planning. Mais j'espère retrouver les Français là où j'irai. J'ai hâte de les rencontrer.

Habituellement, je suis plus salée que sucrée, mais pour la cuisine, je suis quand même plus forte en sucré. Ce sont des choses un peu plus basiques pour moi. Les cookies, j'adore !

Pourquoi mettre en valeur la lutte contre la maladie d'Alzheimer?

C'est un combat qui m'a énormément touchée, autant sur le plan personnel que professionnel. J'ai choisi de faire un métier avec une spécialité en gérontologie et de devenir responsable d'un établissement de santé (Elle est étudiante en master de management des établissements et structures gérontologiques, ndlr). Ça a été toujours une volonté d'avoir un rapport avec nos aînés qui ont tant à nous apprendre. En fin de vie aussi il faut prendre soin d'eux. Lorsqu'on met les pieds dans un établissement de santé auprès des personnages âgées, on peut leur rendre une joie de vivre incroyable par un sourire. Il faut se rendre compte à quel point ce sourire-là est hyper percutant pour eux. C'est ma volonté d'être auprès d'eux. Ça va de soi pour moi.

C'est un état d'esprit que vous partagez avec Clémence Botino, à qui vous succédez, qui elle aussi a insisté sur le maintien du lien avec nos aînés.

Tout à fait. Lors de la préparation à Miss France, on regarde les primes des années précédentes pour mieux comprendre les positionnements sur scène. On a réécouté le discours de Clémence et lorsque je l'ai entendue, je me suis dit : "C'est incroyable, c'est un signe du destin. Peut-être que nos discours se retrouvant à un moment donné, on finira par avoir le même avenir". Et effectivement, je me suis retrouvée avec cette merveilleuse couronne. Clémence, vraiment, je la porte très fort dans mon cœur.

Qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021?

Plein de bonheur. Et peut-être d'être un peu moins gaffeuse parce que ça m'arrive très souvent. Mais c'est ce qui fait ce que je suis ! On peut me souhaiter surtout de profiter et de ne rien oublier de tout ce qui va se passer parce que j'ai une petite tête, alors je risque d'oublier par moments. Mais les Français seront là pour me le rappeler.