VIDÉO - Amandine Petit, Miss France 2021 : "On est des conquérants en Normandie !"

TOUTE PREMIÈRE FOIS - La nouvelle reine de beauté des Français a accordé sa première interview télévisée à LCI avec une telle aisance qu'on croirait qu'elle a fait ça toute sa vie.

Elle a passé la nuit dans la voiture qui l'emmenait vers la capitale. "C'est comme si on avait claqué des doigts. Je me suis endormie avec une belle couronne et je me suis réveillée à Paris", s'enthousiasme Amandine Petit depuis un palace situé à deux pas de l'Arc de Triomphe. La jeune Normande de 23 ans n'est Miss France que depuis quelques heures mais maîtrise déjà l'art des interviews comme personne. C'est sur LCI qu'elle a accordé son premier entretien en direct à la télévision. Un exercice délicat pour certaines mais pas pour elle. "On est des conquérants en Normandie !", s'amuse-t-elle.

Repérée par Malika Ménard il y a 5 ans

Originaire du petit village de Bourguébus, Amandine Petit loue sa région et sa ville de Caen. C'est là, dans la rue, qu'elle a été repérée il y a cinq ans par Malika Ménard, Miss France 2010, qui lui a alors conseillé de tenter l'aventure Miss France. Elle ne décroche pas l'écharpe régionale et prend le temps de la réflexion."Elle est de Caen, moi aussi. Comme quoi les Caennais ont la cote visiblement ! Cinq ans après je me suis représentée, j'ai persévéré. Elle m'a motivée", raconte-t-elle. "Le destin a fait que ça a été moi la Miss France mais j’emmène avec moi toutes les candidates", ajoute la Normande qui "se souvient très bien" du moment de son couronnement.

"Je pense que je lui ai broyé les doigts", dit-elle à propos de sa première dauphine April Benayoum, Miss Provence. "Elle me disait "ça va aller, ça va aller". Je la félicitais, je lui disais qu’elle était très belle", relate-t-elle. C'est finalement elle qui est repartie avec la couronne qu'elle portera pendant un an. Amandine Petit, qui se destine à être dirigeante d'un Ehpad, mettra ses études entre parenthèses pour les douze prochains mois. Mais ne dit pas non à un changement de carrière. "Je pense qu'il faudra saisir toutes les opportunités (...). Alors pourquoi pas animatrice radio, pourquoi pas dans la presse, pourquoi pas mannequin... Avec grand plaisir. Tout ce qui s'offrira à moi seront de très belles choses et après il faudra y réfléchir", assure-t-elle. L'avenir nous le dira.

Delphine DE FREITAS