VIDÉO - Angèle revient avec un nouveau single, "Bruxelles je t'aime", après 3 ans d'absence

Ça fait trois ans que les fans attendaient ça. Après avoir annoncé en début de semaine qu'il allait se passer quelque chose de "cool", la chanteuse Angèle a dévoilé ce jeudi à 17h son nouveau single, intitulé Bruxelles je t'aime. Un bel hommage à sa ville, qui figure sur son album qui devrait sortir au mois de décembre. Si la chanteuse adore Paris, elle reste très attachée à sa ville natale où réside sa famille et à ses amis d’enfance.

"On n'a pas les tours de New York/ On n'a pas de lumière de jour six mois dans l'année/On n'a pas Beaubourg ni la Seine/

On n'est pas la ville de l'amour, mais bon vous voyez/ Et surement que dès ce soir le ciel couvrira une tempête/ Mais après l'orage avec des bières les gens feront la fête", chante Angèle sur un air entraînant. "Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime, tu m'avais manqué/Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime, T'es ma préférée", entonne-t-elle dans un refrain entêtant.