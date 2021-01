Anglais/ Français : pas de Brexit pour les mots

Abandon, accident, admirable... Tous ces mots, prononcés à la française ou à l'anglaise, sont bien de chez nous. Et si finalement, l'anglais était le gardien de l'ancien français ? " On peut vraiment dire, parce qu'il y a eu véritablement un afflux de mots français du côté de l'Angleterre au moment de Guillaume le bâtard, qui était devenu Guillaume le Conquérant en devenant roi d'Angleterre", explique Jean Pruvost, linguiste.

Tout démarre donc au Moyen Âge. À l'époque où la Normandie fait partie du royaume d'Angleterre. Pour traverser la Manche et faire parvenir son courrier, on prend la "malle", une sorte de cargo. Un mot qui désigne aussi un coffre. "C'est assez curieux parce qu'on passe du coffre au bateau, la malle de Douvres et on passe de la lettre dans le coffre au courrier de mail", estime Jean Pruvost.