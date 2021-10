La reine Elizabeth II s’affiche avec une canne en public

Elle a repris ses activités. Sans masque, mais avec une canne. Elizabeth II est apparue ce mardi 12 octobre avec un accessoire qu’elle n’avait plus utilisé en public depuis 17 ans. Vêtue d’un ensemble bleu, le manteau comme toujours assorti à son chapeau, la reine d’Angleterre n’a utilisé l’objet que le temps d’entrer dans l’abbaye de Westminster et d’en ressortir.

Âgée de 95 ans, la souveraine a également emprunté un chemin plus court que celui qu’elle utilise habituellement pour regagner sa place. Et pourrait bien avoir recours de plus en plus à une canne pour ses prochains évènements publics, précise d’autres sources proches. Buckingham n’a en revanche pas souhaité faire de commentaires.