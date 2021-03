Annie Cordy raciste ? Sur ce marché belge, la polémique prête à sourire

La chanteuse belge Annie Cordy et son tube "Chaud Cacao" sont au cœur d'une polémique. La municipalité de Bruxelles va débaptiser le tunnel Leopold II pour le rebaptiser du nom de l'artiste décédée en septembre dernier à l'âge de 92 ans. Un hommage qui ne suscite pas l’adhésion de tous. Chez nos voisins belges, des voix se sont élevées pour dénoncer un choix que certains jugent inapproprié. En cause, des paroles de la chanson, sortie en 1985, qui véhiculeraient, à les entendre, des clichés racistes.

Sur le marché de Mouscron, on préfère en rire. "Les gens voient le mal partout", constate, effarée, une habitante. "Je pense que le Covid leur monte à la tête", lance, amusée, une autre. "On ne peut plus rien dire aujourd’hui", déplore à son tour une commerçante. Personne ne comprend, d’autant qu'Annie Cordy est la chanteuse la plus populaire de Belgique. "Elle était géniale", s’exclame une groupie, la soixantaine. "Elle a même reçu mes petits enfants dans sa loge", ajoute-t-elle.