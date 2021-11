Après 13 ans sous tutelle : Britney Spears enfin libre !

Certains ont fait 20h de voitures pour être là, pour pleurer, crier leur joie, leur soulagement et fêter la fin d'une tutelle abusive, initiée en 2008, pour leur idole Britney Spears. La chanteuse est alors depuis 10 ans une star planétaire, mais cette notoriété la ronge. Dépression, alcool, drogue, des dizaines de paparazzi à chacune de ses sorties, un niveau jamais vu depuis la princesse Diana. Mais la perte de la garde de ses enfants l'a fait sombrer. Les frasques de Britney Spears font la Une de la presse mondiale comme lorsqu'elle se rase la tête. En janvier 2008, elle est internée. Sa famille s'inquiète. Son père, un homme tyrannique avec qui elle ne sait jamais entendu, demande et obtient la tutelle sur sa vie, sa carrière, sa fortune.

Pendant des années, le public ignore tout. La chanteuse continue à se produire et à enregistrer des albums, mais en 2018, elle craque et refuse d'entrer sur scène. Elle est hospitalisée. Ses fans donnent alors alertes. Britney Spears est en fait surveillée 24 heures sur 24, évaluée psychiatriquement en permanence. Sa musique rapporte des millions, mais elle ne touche que 2 000 dollars par semaine. En juin, pour la première fois, elle dévoile elle-même à la justice les détails de son calvaire avec ce témoignage enregistré par le tribunal. "Cette tutelle me fait bien plus de mal que de bien. Je mérite d'avoir une vie normale. J'ai travaillé toute ma vie et je voudrais juste pouvoir faire ce que je veux", raconte-t-elle.