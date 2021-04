VIDÉO - Armie Hammer : la chute sans fin de la star de "Call Me By Your Name"

Reverra-t-on un jour Armie Hammer sur un écran de cinéma ? En quelques semaines, l’un des acteurs les plus en vue à Hollywood est devenu un véritable paria pour la profession, contraint d’abandonner tous ses engagements les uns après les autres. Tout commence début janvier lorsque le mystérieux compte Instagram House of Effie publie des captures de messages, attribués à l’acteur, dans lesquels ce dernier partage de prétendus fantasmes de cannibalisme avec plusieurs jeunes femmes. La star dément… Mais le mal est fait.

Le 18 mars, c’est le coup de grâce : la jeune femme derrière le compte House of Effie prend publiquement la parole et accuse l’acteur, avec laquelle elle a entretenu une liaison pendant quatre ans, de l’avoir violée en 2017. En larmes, Effie, 24 ans, est accompagnée par Gloria Allred, la célèbre avocate spécialiste des droits des femmes qui a déjà représenté plusieurs accusatrices de Bill Cosby et Harvey Weinstein. Suite à sa prise de parole, la police de Los Angeles décide d'ouvrir une enquête pour viol.

Si Armie Hammer nie en bloc les accusations, les derniers projets sur lesquels il était engagé tombent définitivement à l’eau. Il a été débarqué de la série The Offer, dans laquelle il devait tenir le rôle principal, celui d’Al Ruddy, le producteur du Parrain de Francis Ford Coppola. Puis de Gaslit, une minisérie consacrée à l’affaire du Watergate où il devait jouer avec Julia Roberts et Sean Penn. Et enfin du film d'espionnage Billion Dollar Spy, avec Mad Mikkelsen.