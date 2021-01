VIDÉO - Arsène Lupin a-t-il existé ? Découvrez l'histoire de Marius Jacob, l'anarchiste cambrioleur

En 1899, en se faisant passer pour un inspecteur de police, il dérobe plus de 400.000 francs. Il est arrêté l'année suivante pour éviter cinq années de réclusion, il simule la folie et s'évade avec la complicité d'un infirmier de l'asile d'Aix-en-Provence. Réfugié à Montpellier, il gère une quincaillerie au nom de sa maîtresse, Rose Roux. L’endroit idéal pour apprendre à crocheter les serrures sans éveiller les soupçons...

Devenu un expert en cambriolage, Maurice Jacob crée sa bande nommée "les travailleurs de la nuit". Les principes en sont simples : on évite à tout prix de verser le sang sauf pour protéger sa vie et sa liberté ; et, on ne vole que les métiers que l'on juge représentants et défenseurs de l'ordre social. Enfin, il faut reverser une partie des butins à la cause anarchiste.

Cet as du déguisement opère sous un nombre important de pseudonymes dont celui d'Attila. L'homme a d'ailleurs beaucoup d'humour, Il s’excuse de s’être trompé de victime pour un cambriolage, dans la maison de l’écrivain Pierre Lotti, il remet tout en place et laisse une lettre : "Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. Attila. P.S. : Ci-joint dix francs pour la vitre brisée et le volet endommagé."