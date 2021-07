Art numérique : les nouveaux outils des artistes

On nous a présenté ce plateau de 10 000 m², quasiment vide. On nous avait pourtant convié à la toute première exposition du Grand palais éphémère. Nous ne voyons d'abord que ce drôle de ballet des visiteurs portant à bout de bras leur téléphone. "À l'œil nu, on ne voit rien. Il nous faut un écran. Et ces panneaux nous servent à repérer les œuvres. Et puis, il se passe un truc au-dessus de nos têtes", explique Roei Amit, chargé du numérique pour la Réunion des Musées Nationaux (RMN).