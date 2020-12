Artistes confinés : "The show must go on"

Une danse comme un cri de détresse pour alerter le gouvernement et l'opinion. Cent quatre-vingts danseurs, musiciens et comédiens se rassemblent ce samedi après-midi à Montpellier pour dénoncer la fermeture des salles de spectacle et des écoles de danse et de musique pendant trois semaines supplémentaires. "Toutes les écoles de danse, de théâtres et de musique sont vraiment, réellement en train de mourir", précise Aude Lamperier, professeur de danse collectif "Les Essentiels".