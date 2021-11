Arts martiaux : une culture de combat

Et instantanément, nous reviennent des images et des sons. Bruce Lee, star d’une exposition qui fait la part belle au cinéma. Les organisateurs y ont vu un moyen de séduire un large public, multigénérationnel, mais ce n’est pas la seule justification. Ils ont une dimension artistique et historique. Retraçant plus de 15 siècles de combats. Des moines Shaolins chinois au samouraïs japonais jusqu'aux dessins animés plus contemporains.