Avant Houellebecq, quelles personnalités ont déjà été caricaturées dans Astérix ?

Dans Astérix, toute ressemblance avec des personnalités existantes n'est jamais fortuite. En 38 aventures du petit Gaulois, de très nombreuses célébrités ont eu l'honneur de se voir caricaturées par Uderzo et ses successeurs. La 39e sortie ce jeudi, "Astérix et le Griffon", n'échappe à la règle : cette fois, c'est l'écrivain Michel Houellebecq que l'on retrouve sous les traits d'un géographe romain, Terinconus, bien renseigné sur "la carte et le territoire".

Avant lui, ce sont les acteurs qui ont été le plus caricaturés dans la BD. On en compte en tout plus d’une vingtaine, dont certains ont eu le droit à plusieurs apparitions comme Raimu, qui revient dans trois albums, et Tony Curtis, avec deux occurrences. On retrouvait également Brigitte Bardot dans rôle de Vénus dans Les Douze travaux d’Astérix. Vincent Cassel campait de son côté Mac Abbeh dans Astérix chez les Pictes, et Coluche a été un légionnaire racontant des histoires belges lorsque les Gaulois se sont rendus chez nos voisins.

Sean Connery s’est transformé en l’espion zérozérosix dans L’Odyssée d’Astérix, et Jean Gabin y a été promu au titre de gouverneur de Judée. Kirk Douglas est quant à lui devenu un chef d’esclave révolté dans La galère d’Obélix, et Laurel et Hardy deux légionnaires. Jean Marais jouait la tragédie dans le personnage de Tragicomix. Arnold Schwarzenegger est apparu dans Le ciel lui tombe sur la tête en tant que Super Clone, et enfin Lino Ventura était le centurion Aérobus dans La zizanie. Et encore, cette liste d’acteurs n’est pas exhaustive.