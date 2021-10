"Astérix et le Griffon" : un nouvel album très réussix

Ce sont des irréductibles lecteurs. Et peu avant minuit, mercredi soir, ils résistent encore et toujours à l’envie d’aller se coucher pour une raison évidente : "Astérix et Obélix !" ; "Le coup du menhir !" ; "On est là exprès pour ça". Philippe, 60 ans, attend depuis deux heures. Comme Obélix, il est tombé dedans il y a bien longtemps. "Depuis tout petit, mon père m’achetait les albums. On est allé tout suite voir Astérix et Cléopâtre qui sortait au cinéma. J’avais sept ans. C’est une vie quoi !", nous raconte-t-il.