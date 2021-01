Audrey Hepburn : la star inoubliable

A l'occasion de l'anniversaire de la disparition d'Audrey Hepburn le 20 janvier dernier, on rend hommage à cette icône du cinéma. On l'a connu dans "Vacances Romaines", "Sabrina" ou encore "Diamant sur canapé". A noter que les looks d'Audrey Hepburn influencent toujours les créateurs en 2021. Mais connaissez-vous réellement cette actrice ? C'est ce que l'écrivain Guillaume Evin tente de nous faire découvrir dans son ouvrage intitulé "Audrey Hepburn". Focus sur l'histoire de l'une des plus grandes stars hollywoodiennes.