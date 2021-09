VIDÉO - Avec ses immenses fresques sur sable, cet artiste joue avec les marées

RENCONTRE - Spécialiste du "beach art", Samuel Dougados est graveur de plage. Le JT de TF1 vous fait découvrir ses œuvres éphémères.

Originaire de Biarritz, Samuel Dougados, dit Sam, est un artiste qui réalise des fresques géantes sur le sable des plages à marée basse. Le 20H de TF1 est parti à la rencontre de cet homme qui fait de sa sensibilité une force. L'occasion de découvrir quelques unes de ses œuvres appelées "beach art". Sam dessine dans le sable des formes aussi époustouflantes qu'éphémères. En effet, il ne dispose en général que de deux heures avant que la marée ne monte pour réaliser ses œuvres d'art. Une fois balayée par les vagues, sa toile redevient vierge et tout est à recommencer éternellement.

Avec son râteau, Sam se laisse guider au gré de ses envies. Il improvise ses dessins et se sent libre et en osmose avec la nature. "C'est le plus beau studio du monde. J'ai le sable sous mes pieds, j'ai l'embrun sous ma langue, l'odeur, le son des vagues", affirme-t-il. Chaque création est une surprise pour les promeneurs mais aussi pour lui car il ne sait pas toujours ce qu'il va dessiner à l'avance. Il s'inspire de chaque plage, chaque pays qu'il visite et peaufine son dessin selon l'endroit dans lequel il se trouve. La sensibilité de cet artiste vient d'un évènement tragique de son adolescence. "Mes parents ont eu un très grave accident quand j'avais douze ans, mon père est resté handicapé pendant très longtemps. Il a réappris à vivre, respirer, marcher et il s'est battu pour continuer à se faire plaisir avec ce qu'il avait", confie-t-il.

Si par mon intervention je peux aider les gens qui passent, j'aurai réussi quelque chose - Sam, graveur de plage

Les nombreux passants qui se promènent sur les plages sont aussi une source d'inspiration pour Sam. Il aime échanger avec eux sur ses créations et les fait parfois participer lorsqu'il immortalise ses dessins par la photographie. "Si par mon intervention, je peux aider les gens qui passent, s'ils voient ce dessin et s'ils s'arrêtent, j'aurai réussi quelque chose. Je veux leur faire prendre conscience de cet instant, de la beauté qui les entoure", témoigne-t-il. Photographe donc, mais aussi écrivain, peintre et sculpteur, Sam est un touche-à-tout, comme on peut le voir sur son site web.

Pour clore son travail, Sam imprime ses clichés sur aluminium brossé afin de garder une trace de ses créations et de les rendre pérennes. "La Terre, l'homme, la nature, la faune, la flore, c'est un peu comme une grosse bille avec tout à l'intérieur. On fait partie d'un seul élément mais on est tous différents mais tous ensemble sur la même planète".

