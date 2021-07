Avignon retrouve son festival

De nombreux touristes sont venus à Avignon pour profiter du festival de la ville. "On est content d'être ici parce qu'on se retrouve comme avant. On voit que les gens sont heureux, on voit leur sourire, c'est super [...] C'est la fête, c'est génial, on attendait ça avec impatience", se réjouissent certains. Les terrasses se remplissent un peu plus timidement que les années précédentes. Mais après ces derniers mois de fermeture, les commerçants ne boudent pas leur plaisir.

Le festival n'avait pas eu lieu l'année dernière. C'est pourtant un rendez-vous incontournable dans cet autre restaurant. Ici, on espère doubler le chiffre d'affaires pendant cette période. Touristes et Avignonnais vivent au rythme des quelque mille spectacles programmés, et plus de 800 compagnies de théâtre arpentent les rues pour trouver leur public. Le festival égayera la ville d'Avignon jusqu'au 31 juillet et, ici, tous espèrent encore plus de monde dans les rues ces prochains jours.