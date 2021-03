Balance ton cartoon : Pépé le Putois jugé infréquentable aux Etats-Unis

Pépé le Putois est-il un violeur ? Ce copain de Bugs Bunny depuis plus de 70 ans est-il l'auteur d'agression sexuelle répétée ? C'est ce qu'affirme un chroniqueur du New York Times. "Pépé attrape et embrasse une fille qu'il ne connaît pas, de manière répétée, sans son consentement et contre sa volonté. Elle se débat fortement pour lui échapper, mais il ne la relâche pas. Il verrouille la porte pour l'empêcher de fuir", a-t-il souligné.