VIDÉO – "Les Promesses" : Isabelle Huppert prise dans le tourbillon de la politique

"La promesse, c’est l’unité monétaire en politique. C’est ce que les personnages échangent tout au long du film" raconte le réalisateur Thomas Kruithof dans le dossier de presse du film "Les Promesses". "Mais ce sont aussi les promesses que l’on se fait à soi-même, la ligne de conduite qu’on se promet de suivre. J’aime ce mot, il est très concret, mais il a aussi un sens moral et donc intime" poursuit-il. Il est donc question de politique dans le nouveau film du réalisateur du thriller "La Mécanique de l’ombre" sorti en 2017 avec François Cluzet. Pour son nouveau long métrage, dont vous pouvez découvrir la bande-annonce en ouverture de cet article, il convie Isabelle Huppert et Reda Kateb.

Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

"Après l’élection présidentielle de 2017, j’avais envie de m’intéresser au courage politique et il m’a semblé que c’était à l’échelon local qu’on pouvait encore y croire" explique Thomas Kruithof. "La plupart des films et des séries politiques ne s’intéressent qu’à la conquête du pouvoir. Je voulais qu’il y ait un objet concret d’action politique, qui donne un poids aux décisions à prendre, et qui puisse être mis en balance avec l’ambition, le courage, la volonté, les peurs des personnages."

Et pour former son duo maire/directeur de cabinet, il fait appel à Isabelle Huppert et Reda Kateb : "Il y avait quelque chose qui me paraissait correspondre dans leur style de jeu, une capacité à garder du mystère, une subtilité."

Présenté en septembre dernier à la Mostra de Venise, "Les Promesses" sortira sur nos écrans le 26 janvier prochain.